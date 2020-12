Cia Liguria: “Per il settore agricolo ora procedure d’urgenza”

Liguria. Per gli agricoltori la parola d’ordine è velocità. Completamente assente nel prendere le decisioni per le festività natalizie, ora fondamentale per dare una via d’uscita alle imprese del settore alle prese con una crisi gravissima.

“Qualcuno i soldi proprio non li ha. Neppure per far fronte alle principali scadenze fiscali – sottolinea Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria -. I nostri associati hanno investito sulla sicurezza, hanno fatto acquisti per essere pronti ad accogliere le famiglie nelle festività. Ora tutto non serve più: dalla merce alle ristrutturazioni dei locali”.

