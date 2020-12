Covid, dalla didattica a distanza alle lezioni in presenza all’Istituto Comprensivo di Pieve di Teco-Pontedassio

Pieve di Teco. In questo momento così delicato per i ragazzi e per la scuola italiana, l’Istituto Comprensivo di Pieve di Teco-Pontedassio si è prontamente organizzato per offrire, già dai primi giorni della pandemia, grazie alla piattaforma di istituto online presente dal 2012, le lezioni online (anche grazie ai tablet in comodato d’uso e ai pacchetti di Giga per la connessione) e in questo modo di mantenere i contatti con gli insegnanti e i compagni di classi.

... » Leggi tutto