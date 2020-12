Covid e shopping natalizio, via XX settembre diventa pedonale per il week end

Genova. Via XX settembre è diventata pedonale almeno per questo fine settimana. L’ordinanza è scattata alle 12 con i vigili a deviare il traffico e gli uomini di Aster a posizionare le transenne di protezione della corsia centrale dei bus, gli unici autorizzati a transitare nella via fino alle 20 di domani.

L’iniziativa del Comune di Genova per evitare che i genovesi negli ultimi giorni di shopping si assembrino troppo sotto i portici piace anche se con la pioggia intermittente di questa giornata sono molti che preferiscono comunque restare al riparo dei portici.

