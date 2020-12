Covid, tamponi negativi: Città di Varese–Sanremese si gioca regolarmente

Sanremo. Alla fine si gioca, ma quanta incertezza! Ieri, dopo i primi test antigenici rapidi, in casa biancoazzurra erano emerse ben 9 positività al Covid-19. Le stesse, oggi, poi sono state smentite dai tamponi molecolari, il cui esito, arrivato poco prima della partenza per la Lombardia, è stato negativo per tutti i tesserati che in un primo tempo erano risultati positivi. Una situazione paradossale che non è andata giù ai dirigenti matuziani.

