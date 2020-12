La cerimonia del Confeugo in versione ‘Covid’, Bucci: “Confidiamo in buoni auspici per ripartire”

Genova. E’ andata in scena in versione Covid, nell’atrio di palazzo Tursi e senza pubblico la tradizionale cerimonia del Confeugo. In versione ridottissima per ragioni di sicurezza. anche il (mini)-falò acceso nel cortile del palazzo del Comune.

“Dicono che la fiamma e anche il fumo sono andati su belli dritti” commenta subito dopo il sindaco di Genova Marco Bucci. “Questo significa che abbiamo dei buoni aspici per l’anno prossimo e dobbiamo averli in ogni caso perché dobbiamo uscire dalla pandemia e riprendere il nostro percorso di crescita”.

