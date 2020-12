Rally: New Racing for Genova al “Ciocchetto” con quattro equipaggi

Genova. Archiviata la partecipazione al 56° Rally Valli Ossolane, l’attenzione della New Racing for Genova si sposta ora sull’ultimo atto della stagione 2020, il rally Ciocchetto Event.

La scuderia genovese prenderà parte alla gara toscana, che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 dicembre all’interno della Tenuta Il Ciocco, con quattro dei sei equipaggi inizialmente intenzionati a cimentarsi in questo singolare evento, sempre molto atteso: all’ultimo, infatti, è saltata, per indisponibilità del pilota, la partecipazione di Angelo Ferrari e Mara Miretti, mentre non sono rientrati tra gli iscritti Maurizio Zaccaron e Luca Pierani.

