Ranieri: “Sul 2-1 non ci siamo disuniti. Con Candreva tutto chiarito, non avrebbe giocato”

Genova. Aveva chiesto compattezza e in effetti la squadra ha risposto abbastanza bene. Claudio Ranieri si gode questa seconda vittoria consecutiva e una Sampdoria con in cantiere 17 punti in classifica. Una ripresa di un percorso che spegne anche un po’ le voci su una non tranquillità a livello di spogliatoio, con Ranieri che liquida il discorso Candreva con poche parole: “Non avrebbe giocato”.

Ancora un gol subito su rigore, però: “Mi sembra che nel 2020 siamo la squadra che ha subito più rigori. Ci sono eh, non li contesto, ma evidentemente dobbiamo essere più sereni e un po’ più attenti perchè oggi Reca è entrato in area come Thoeni e dribblava tutti. Dovevamo essere più cauti e portarlo sull’esterno invece di farlo entrare in area. Però va bene così. Quando si riesce a vincere è sempre un buon segno. Ai ragazzi ho detto che abbiamo 14 punti, 10 li abbiamo fatti fuori casa. Va bene che non c’è il pubblico ma dobbiamo fare punti in casa.”

