Sestri levante, lunedì la consegna dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Sestri levante. Sono in corso in queste ore le telefonate per concordare il giorno di consegna dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ai cittadini di Sestri Levante che ne hanno fatto richiesta ed erogati dal Comune grazie ai fondi del Governo arrivati nelle scorse settimane. Saranno tutti consegnati entro Natale.

Il bando per presentare la richiesta di assegnazione è stato aperto da inizio dicembre a mercoledì 16, periodo durante il quale sono arrivate 261 domande, di cui 259 sono state accolte poiché rispondenti ai parametri richiesti per l’accesso alla misura di sostegno.

