“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”, lunedì una puntata natalizia

Cairo Montenotte. La neve sul “Brin” di Cairo Montenotte è scesa già, qualche settimana fa. Ma è già andata via e quest’anno l’atmosfera natalizia non può che essere meno serena e meno gioiosa. Per mandare un augurio a tutte le famiglie, ai giocatori, ai dirigenti e ai sostenitori l’Asd Cairese ha pensato di dedicare la puntata numero 12 di “‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?” interamente agli auguri natalizi.

Dirigenti, allenatori e giocatori si alterneranno e, tra aneddoti e scherzi, augureranno un buon Natale a tutto il mondo gialloblù.

... » Leggi tutto