Vaccinazione Covid, Nursing Up: «Coinvolgere nella campagna gli ambulatori e gli infermieri»

Genova. «Insistiamo sulla necessità di coinvolgere nella campagna di vaccinazione massiva direttamente gli ambulatori, e con essi gli infermieri che vi operano e tutti quelli che presidiano il territorio, che sono oltre 30mila. Possono essere coinvolti benissimo per somministrare le fiale di vaccino. Beninteso, qui non si parla degli infermieri ospedalieri, che sono già oberati di lavoro ed ai quali non possiamo certo chiedere di fare di più. Parliamo di altri colleghi, quelli che possiedono una vasta esperienza e che sono qualificati per consentirci di vincere questa difficile battaglia.

... » Leggi tutto