Allarme Coldiretti:”Zona rossa a Natale travolge 13 mila attività di ristorazione in Liguria”

Liguria. L’addio al solo pranzo di Natale fuori casa che colpisce quasi 5 milioni di italiani, è la punta dell’iceberg delle difficoltà provocate dalla chiusura forzata di bar, ristoranti e trattorie che, a livello nazionale, realizzano quasi 1/5 del fatturato durante le feste di fine anno. Anche le attività di ristorazione liguri, potranno contare solo sull’asporto e consegna a domicilio in queste giornate, con una drastica riduzione delle entrate e un conseguente effetto valanga sull’intera filiera agroalimentare locale per il mancato acquisto di alimenti e vino fuori casa.

E’ quanto stima la Coldiretti sugli effetti dell’entrata in vigore del decreto anti-Covid di Natale che preclude per le prossime festività la possibilità di andare a mangiare anche nei circa 13mila locali della ristorazione presenti in Liguria, tra bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi. L’impossibilità di mangiare fuori casa fa crollare drasticamente la spesa media degli italiani per i menu di Natale che si riduce del 31% e scende ad un valore di 82 euro per famiglia secondo l’indagine Coldiretti/Fondazione Divulga.

