Bellezza e meraviglia: un anno di interviste per Stile Savonese

Mi ricordo ancora quando il Covid-19 non esisteva. Ad esempio lo scorso anno, quando di questi tempi avevamo tutt’altri pensieri e, pur essendoci preoccupazioni di vita, di lavoro, da mamma o da papà, guardavamo avanti e, malgrado tutto, la vista era limpida e potevamo fare progetti.

Poi è arrivato il Covid-19 e ha portato il piombo nelle nostre vite, il lutto nei nostri cuori, la nebbia nel nostro futuro. Di mese in mese, di settimana in settimana le prospettive si sono accorciate e quel tempo sospeso che poteva rappresentare un’occasione unica per rendere il mondo un posto migliore, talvolta è stata sprecata. Ma c’è chi non si arrende e crede nella bellezza profonda, quella senza eccessi, distante dall’ostentazione dell’inutile.

