Calizzano, casa di riposo Suarez: domani incontro tra Comune, Asl e dirigenza della struttura

Calizzano. “I casi positivi sono 37 (diversi prossimi alla scadenza dei rispettivi termini, previe verifiche) i casi in isolamento fiduciario per contatto sono 34 (diversi prossimi alla scadenza), la situazione è stabile, ma occorre sempre fare massima attenzione”. A parlare, in una nota, è il sindaco di Calizzano e presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Il primo cittadino traccia un bilancio provvisorio dei casi che si sono registrati in paese negli ultimi giorni: “Per quanto riguarda la casa di riposo Suarez, come concordato con vertici ASL tutti gli ospiti sono nei giorni scorsi stati momentaneamente trasferiti in strutture destinate all’emergenza e alcuni ospedalizzati. Domani si terrà l’incontro tra la presidenza della casa di riposo, l’amministrazione comunale, il responsabile della sicurezza dell’Asl e l’impresa specializzata per procedere puntualmente alle attività preparatorie al rientro in struttura degli ospiti una volta che si saranno negativizzati”.

