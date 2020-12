“Ci fanno chiudere nei giorni in cui lavoriamo di più”: rabbia dei commercianti albenganesi

Albenga. Ultima domenica prima della chiusura del 24 dicembre e tra le vie di Albenga c’è un certo movimento di persone che si affrettano per gli ultimi acquisti dei regali di Natale. Abbiamo ascoltato alcuni commercianti per capire come stanno andando le vendite natalizie e come hanno preso la chiusura – voluta dal governo con l’ultimo decreto– a partire dal 24 dicembre.

“Cosa vuole che le dica, questa nuova chiusura è un disastro – racconta Pollini oggetti per la casa -. Il lavoro si concentra in estate e a Natale. Non ce lo possono dire tre giorni prima che si chiude. Per noi non è sicuramente una bella cosa. Vedremo cosa succederà da oggi al 23. Se non si lavora oggi che è domenica è un pasticcio. Abbiamo fatto acquisti e ora dobbiamo pagare, se ci avessero informato in tempo ci saremo preparati e non avremmo fatto gli acquisti. Sarà dura mantenere gli impegni economici con i fornitori “.

