Coronavirus, Toti: “Colpita un’altra Rsa a Noli, trenta gli ospiti positivi”

Genova. Covid, nuovo cluster in un’altra Rsa, questa volta a Noli. A darne notizia il presidente della Regione, Giovanni Toti, durante il suo consueto punto serale. “Sono una trentina gli ospiti e cinque gli operatori sanitari risultati positivi, anche se non ci sono situazioni particolarmente gravi. Tutti sono stati presi in carico dall’Asl di competenza e nelle prossime ore verranno forniti dati più precisi”, spiega il Governatore.

“Per quanto riguarda il trend del contagio – prosegue – la Liguria continua ad essere una delle regioni più “fortunate” in questo periodo, anche se non si può certo abbassare la guardia. Ciò che sta accadendo in Gran Bretagna crea qualche allarmismo, ma per ora non ci sono problemi legati alla mutazione del virus, che sembra non comporti un diverso vaccino, le cui sommministrazioni inizieranno, per noi liguri, il 7 gennaio dal San Martino”.

