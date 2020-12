Esselunga e traffico nel caos, il Municipio: “Sospendere la pista ciclabile in corso Italia”

Genova. Sospendere la pista ciclabile in corso Italia, come era accaduto durante il Salone Nautico, per dare un po’ di ossigeno al traffico impazzito tra Albaro e la Foce dopo l’apertura di Esselunga in via Piave, il colpo di grazia su una viabilità già al collasso. È la richiesta che il presidente del Municipio Medio Levante, Francesco Vesco, ha inviato all’assessore comunale alla mobilità Matteo Campora nella speranza di risolvere l’empasse che dura da mercoledì scorso.

Anche nel weekend, infatti, la situazione è rimasta critica. Il garage del nuovo supermercato, 215 posti in totale, non riesce ad assorbire tutta la domanda, col risultato che le auto restano in coda in via Piave e in via Rosselli alla disperata ricerca di un parcheggio. Molte macchine vengono posteggiate in divieto di sosta, davanti ai passi carrabili, sui marciapiedi e tra gli spartitraffico, come dimostrano le foto che ci ha inviato un lettore di Albaro. Per entrare a piedi si sta in coda mediamente per tre quarti d’ora.

