Giorno della Memoria, a Celle una mozione per chiedere l’installazione di una pietra d’inciampo

Celle Ligure. “Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. La memoria ha bisogno di testimoni per vivere e passare gli anticorpi della democrazia da una generazione all’altra. La memoria ha bisogno di uscire dalla storia per calarsi nel presente, per dare consapevolezza, per guardare la realtà che ci circonda, avvertire e saper riconoscere i segnali di pericolo, le similitudini, i parallelismi con quanto è avvenuto in passato, per essere consapevoli e partecipi, per individuare nel presente i segnali della decadenza dei valori e il pericolo della diffusione dei nuovi triangoli”.

Inizia così il testo della mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti Per Celle e in particolare dal capogruppo Remo Zunino.

