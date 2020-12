In otto alla festa di compleanno, poi la lite con assembramento e cocci di bottiglia

Genova. Era iniziata come una festa di compleanno, è finita con un uomo che dava in escandescenze bloccato dalla polizia, portato in questura e denunciato per minacce aggravate, oltre che multato per violazione delle norme anti-Covid. È successo intorno a mezzanotte e mezza tra via del Campasso e via Silvio Spaventa.

L’allarme è partito dai condomini che avevano segnalato una rissa in strada. Quando gli uomini delle volanti dell’ufficio polizia giudiziaria e del commissariato di Cornigliano sono arrivati sul posto hanno trovato un 37enne di nazionalità ecuadoriana fuori di sé mentre altre tre persone, suoi connazionali, cercavano di calmarlo. Aveva una ferita alla mano perché poco prima stava brandendo un coccio di bottiglia.

