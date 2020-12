Nautica, Rixi: “Marina resort, Iva scende al 10% grazie a emendamento della Lega”

Liguria. “L’Iva per i marina resort scende dal 22 al 10%. Sono contento per l’approvazione del nostro emendamento alla Manovra che riporta anche i servizi legati all’ormeggio delle imbarcazioni nel regime agevolato”. Così, in una nota, il deputato Edoardo Rixi della Lega, responsabile nazionale Infrastrutture per il Carroccio.

“Un passo fortemente voluto e perorato con la collega Vannia Gava e tutta la Commissione Bilancio della Camera – si legge nel documento -. Via dunque la pessima norma del decreto Agosto che costringeva gli operatori a ritoccare i listini in un momento così difficile per il mercato”.

