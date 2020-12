Open day virtuale all’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante

Sanremo. «Come ogni anno è arrivato il tempo delle iscrizioni e, dunque, è arrivato il tempo delle prime scelte importanti, quelle che segneranno la direzione di un cammino formativo che, come educatori, ci auguriamo sia costellato di successi e di traguardi sempre più alti e appaganti. È sempre una grande emozione quando un figlio intraprende una nuova avventura e per questo motivo l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante invita le famiglie delle future classi prime, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21, a partecipare ai nostri incontri online per conoscere la nostra offerta formativa e attraverso dei tour virtuali scoprire la nostra scuola: spazi, ambienti, attività, progetti ed iniziative.

