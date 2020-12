Salto nel passato con “vista” sul futuro: sensazioni nel cantiere delle ex Colonie Bergamasche di Celle

Celle Ligure. Due passi nel cantiere delle ex Colonie Bergamasche. Viaggio nella storia tra passato, presente e futuro di un luogo che cambia definitivamente volto. Complesso dall’impatto forte ancora oggi che le ruspe lo stanno sgretolando. Gigante imponente la cui severità viene smorzata da quell’intonaco rosa, ormai sbiadito, che tenta di addolcirlo. Scruta il mare, sembra accigliato nei giorni di brutto tempo, quando sbuchi da Varazze e quasi ti intimorisce, lassù a due passi dall’Aurelia.

Lavori in corso, mezzi in azione, il padiglione Camozzi non esiste più, al suo posto sorgeranno appartamenti. Ne abbiamo visitato un prototipo, con il mare che sembra sfiori il terrazzo. È realizzato nel padiglione Frizzoni destinato a diventare hotel di lusso.

... » Leggi tutto