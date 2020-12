Seconde case in Liguria, oggi l’ultima chiamata: da domani chiudono i confini delle regioni

Genova. Ultimo giorno utile per raggiungere le seconde case in Liguria. Da domani entra in vigore il divieto di spostamento tra regioni, a prescindere dal colore attuale e dalle zone arancioni e rosse previste dal decreto Natale. I lombardi e i piemontesi che vogliono trascorrere le feste in riviera dovranno raggiungere le loro abitazioni entro le 22 di oggi, dopodiché chi sarà sorpreso a violare le norme rischia una multa fino a mille euro.

Invece sarà sempre possibile, durante tutto il periodo delle festività natalizie, raggiungere una seconda casa all’interno della propria regione, almeno secondo quanto riportano fonti di palazzo Chigi citate ieri dell’Ansa. Sul punto non c’è ancora totale chiarezza perché il nuovo decreto legge in teoria vieta tutti gli spostamenti al di fuori del comune.

