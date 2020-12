Vegetazione incolta, ad Alassio sei sanzioni sulla strada per Moglio

Alassio. Il tema nelle scorse settimane era già stato lungamente dibattuto anche sui social network. Parliamo della vegetazione che, incolta, invade le strade collinari e non solo di Alassio, creando problemi alla circolazione dei veicoli.

“Quella del controllo delle zone collinari – entra nel dettaglio il comandante della Polizia Municipale Francesco Parrella – è un’attività che viene svolta ciclicamente dalle nostre pattuglie: gli ultimi rilievi risalgono alla fine di ottobre ed erano relative a situazioni registrate in via del Cardellino e in Via Montagu. Analoghi controlli sono stati attuati sia sulla collina di levante sia su quella di ponente”.

