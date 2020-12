Cairo Montenotte. L’Associazione Nazionale Bersaglieri in Congedo di Cairo Montenotte spegne tre candeline ed invita ad entrare nella famiglia dei “fanti piumati”.

Il presidente Aldo Bagnasco afferma: “Dobbiamo dire grazie all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini e all’Associazione Bersaglieri Roma se oggi anche noi fisiologicamente esistiamo come in altri comuni e in altre regioni”.

... » Leggi tutto