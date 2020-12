Cantieri A10, cinque chilometri di coda tra Pra’ e Sestri

Liguria. A partire da oggi, lunedì 21 dicembre, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia è aperto un cantiere tra Genova Pegli e Genova Pra. I lavori determineranno la chiusura degli svincoli in uscita da Genova dei caselli di Pegli e Prà e dello svincolo in entrata del casello di Pegli per Savona.

Cinque chilometri di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione Genova. La situazione rimane quasi costante dalle prime ore di questa mattina, quando i chilometri di coda erano sei.

