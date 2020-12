Coronata, punta pistola scacciacani sui poliziotti e si barrica in casa con il padre

Genova. Gli agenti del reparto Pronto Intervento, specializzati nell’esecuzione di Tso, hanno dovuto affrontare nei giorni scorsi una situazione particolarmente difficile. A Coronata, sono intervenuti su richiesta del Servizio di Salute Mentale della Asl per eseguire un Tso che riguardava una persona già in passato soggetto dello stesso provvedimento, affetta da disturbo bipolare e già responsabile di atteggiamenti aggressivi e violenti, uscita dal reparto di psichiatria soltanto da pochi giorni, che sabato scorso dava nuovamente in escandescenze.

Quando gli agenti sono arrivati, mentre salivano le scale della palazzina per raggiungere l’appartamento in cui l’uomo vive con un padre molto anziano, lui, dall’alto, ha puntato quella che sembrava essere un’arma contro di loro. Gli agenti hanno allontanato i sanitari e un fratello del soggetto che stavano salendo con loro verso la casa mentre il cinquantenne si barricava in casa col genitore e con un altro fratello, che a quel punto sono stati considerati ostaggi.

