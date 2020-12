Dalla zona rossa di Natale al “liberi tutti”, nuovi dubbi sul rientro a scuola il 7 gennaio

Genova. Il 7 gennaio la Liguria, come il resto d’Italia, passerà improvvisamente dalla zona rossa all’apertura delle scuole superiori per il 75% degli studenti. La campanella suonerà per quasi 47mila ragazzi in tutta la regione, di cui 25mila nella città metropolitana di Genova, numeri che andranno a gravare sulla viabilità e soprattutto sulla capienza dei mezzi pubblici che potranno riempirsi solo a metà. E anche se il piano dei trasporti ormai è pronto, crescono i timori in vista di un’operazione che nasconde potenzialmente numerosi effetti collaterali.

“Quel giorno, dopo un lungo periodo di chiusura, molte persone usciranno di casa solo per la voglia di uscire e non è possibile quantificarle – avverte l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino -. Possiamo prevederlo sull’esperienza delle città che si sono riempite in questi giorni. È una variabile che non può non essere considerata e che preoccupa anche le altre regioni. Non vorremmo che si dicesse che i trasporti hanno fallito dopo che invece sono stati studiati al meglio”.

