Decreto Natale, da oggi divieto di spostamento tra regioni ma shopping consentito

Genova. Il giorno del solstizio d’inverno, nell’anno del Covid, equivale allo stop agli spostamenti tra Regioni – salvo quelli per comprovate necessità come di lavoro o salute. Oggi, 21 dicembre, scatta la prima delle misure del decreto Natale deciso dal governo Conte. Chi ha provato a raggiungere la seconda casa o una località di vacanza lo ha fatto fino a ieri notte. Da oggi, ai sensi del decreto legge 2 dicembre n.158, “è vietato nell’ambito del territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”.

Chi può continuare a spostarsi sono coloro che devono farlo per lavoro, o per studio (ma le università svolgono lezioni ed esami on line), per motivi di salute (propria o di una persona non autosufficiente da accudire) o per svolgere manutenzioni urgenti su una abitazione (ma in quel caso si può spostare solo una persona e per un solo giorno). E’ possibile in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio di residenza. La seconda casa, inutile dirlo, non è considerata domicilio di residenza.

