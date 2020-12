Il sorriso di 500 bambini felici che avranno un regalo sotto l’albero

Savona. È stata un successo la distribuzione di giocattoli e libri per i bimbi meno fortunati che si è svolta sabato e domenica a Villa Cambiaso. Ha coinvolto 350 famiglie, quasi 500 bambini, che trascorreranno un Natale sereno, un Natale in cui non sentiranno la differenza con gli amici o i compagni di scuola le cui famiglie non hanno gli stessi problemi economici.

C’è soddisfazione tra i volontari del Centro Logos e del Coordinamento studentesco 17centoinpiazza che avevano raccolto l’idea lanciata dal Circolo Bogliani di Lotta Comunista e le avevano trovato “casa” a Villa Cambiaso. Non solo. Poiché la generosità dei savonesi aveva permesso di raccogliere molti giocattoli, si è deciso di effettuare un’ulteriore distribuzione dopodomani, mercoledì 23 dicembre, dalle 10 alle 18, sempre a Villa Cambiaso, in via Torino 10.

... » Leggi tutto