L’Asd Savona guarda al futuro ricordando la propria storia: “Nuove maglie ispirate agli anni ’40, ’50 e ’60”

Savona. Il concetto di bellezza segue le mode e i gusti dei tempi. E non è raro che ciò che in un certo periodo viene giudicato bello ben presto possa essere reputato obsoleto. Ci sono però cose che sfuggono alla tirannia del tempo che passa e delle idee che cambiano. Sono cose che vanno oltre la mera apparenza perché portano con sé una storia e dei valori.

In questa chiave si può leggere la scelta del nuovo Asd Savona di non far realizzare una maglia bella e basta, seguendo i canoni del tempo, delle divise girocollo e con motivi stravaganti, originali secondo alcuni o di cattivo gusto secondo altri. La nuova divisa degli striscioni, infatti, è un richiamo all’orgoglio di una città e all’importante eredità calcistica che il sodalizio del presidente Grenno ha deciso di far proseguire. Strisce larghe, tre bianche e tre blu, maniche bianche e colletto blu con tanto di laccetti retrò per la prima divisa. Total blue con banda verticale bianca e maniche blu la seconda. Anche qui colletto con i laccetti, per ricordare a tutti le radici del calcio sotto la Torretta.

