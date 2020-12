Loano, premiate le classi vincitrici del concorso “Passo passo per l’ambiente”

Loano. Si è tenuta questa mattina la premiazione delle classi scolastiche loanesi vincitrici di “Passo passo per l’ambiente”, il concorso lanciato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Loano nell’ambito della progettazione regionale in materia di educazione ambientale.

L’obiettivo del concorso era quello di incentivare la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, con un occhio di riguardo alle problematiche ambientali e non solo. Un esempio: in questo periodo di emergenza sanitaria, il servizio pedibus, nel pieno rispetto della normativa, costituisce una valida alternativa per recarsi a scuola in sicurezza e all’aria aperta.

