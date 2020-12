“Olotropia” di Don Corini è la strenna natalizia scelta dal Papa per i cardinali e vescovi della Curia

Alassio. In occasione degli auguri alla Curia Romana, Papa Francesco ha fatto dono ai cardinali e vescovi del libro “Olotropia, i verbi della familiarità cristiana”, scritto dal parroco di Sant’Ambrogio in Alassio don Gabriele Maria Corini e docente di Sacra Scrittura a Milano e pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana.

L’amministrazione Melgrati Ter si unisce così alla gioia di Don Gabriele Corini: “Siamo da sempre vicini a Don Gabriele Corini, sia nella sua veste di parroco di Alassio, sia in quella di apprezzato biblista. Per questa ragione siamo emozionati con lui e per lui nell’apprendere la notizia che il Santo Padre abbia scelto il suo libro ‘Olotropia’ quale strenna natalizia per i suoi cardinali e vescovi”.

