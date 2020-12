Sanremo. Fili scoperti e pendenti da un paletto porta cicche di sigarette installato di recente nei giardini di Pian di Nave, bambino si avvicina, li tocca e prende la scossa. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze all’episodio avvenuto questa sera sul lungomare, dove sono accorsi i vigili del fuoco per verificar la situazione di potenziale pericolo.

... » Leggi tutto