Sanremo, ufficio fondi europei. Passa all’unanimità la proposta del consigliere Rizzo (M5S)

Sanremo. Il gruppo del Movimento 5 Stelle esprimono grande soddisfazione per l’approvazione odierna all’unanimità dell’ordine del giorno proposto dal consigliere Roberto Rizzo che impegna il sindaco e la giunta affinché nel piano delle assunzioni future venga introdotto un concorso per la ricerca di due figure professionali che possano costruire un ufficio apposito che predisponga programmi e progetti europei, produca tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle istanze e segua l’intera procedura per l’ottenimento e la rendicontazione dei finanziamenti.

