Una piastrella firmata da George Clooney sul Muretto di Alassio: patto tra l’attore e Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

Alassio. Insolita promessa quella siglata tra il conduttore televisivo Fabio Fazio e l’attore George Clooney, che durante la puntata di “Che tempo che fa” di ieri sera si è collegato in diretta da Londra, dove sta vivendo insieme alla famiglia e al grosso cane San Bernardo il lockdown.

Durante l’intervista Fazio ha raccontato “all’amico George” di come da tempo stia provando ad invitare in trasmissione, ma senza successo, la moglie di Clooney, il celebre avvocato dei diritti umani Amal Alamuddin. Da qui la promessa stretta tra l’attore e il conduttore: il patto prevede che l’attore convinca la moglie ad intervenire come ospite alla trasmissione “Che tempo che fa”; in cambio lui, Clooney, avrà la piastrella con la sua firma nel celebre muretto di Alassio.

... » Leggi tutto