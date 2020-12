Agroalimentare, Coldiretti Liguria: «Con blocco trasporti a rischio export in Gran Bretagna di grandi eccellenze territoriali»

Genova. «Il blocco dei trasporti via terra, dei traghetti e dei voli, mette a rischio oltre 9,3 milioni di euro di cibo e bevande Made in Italy che vengono esportate in media ogni giorno in Gran Bretagna, che è al quarto posto tra i partner commerciali del Belpaese per cibo e bevande». E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti divulgata in riferimento all’emergenza generata dalla nuova variante inglese del Covid, con limiti anche nel trasporto degli alimentari su gomma, sui traghetti e per via aerea.

