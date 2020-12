Camera di Commercio Riviere di Liguria, bando da 200mila euro per sostenere l’export delle imprese

Liguria. La Camera di Commercio Riviere di Liguria investe nel sostegno alle imprese sul versante dell’internazionalizzazione. L’ente camerale ha, infatti, messo a punto una serie di iniziative per aiutare le imprese di piccola e media dimensione ad affrontare le sfide dei mercati internazionali, attraverso attività di assistenza, formazione, informazione, oltre a mettere a disposizione un cospicuo plafond di risorse finanziarie destinate alla concessione di contributi per la partecipazione a fiere in Italia e all’estero.

Le imprese che nel 2020 hanno preso parte a manifestazioni fieristiche avranno tempo fino al 28 febbraio 2021 per presentare domanda di contributo per le fiere realizzate fino al 31 dicembre 2020. La Giunta camerale ha di recente approvato un analogo incentivo – con una dotazione finanziaria di 200 mila euro – per agevolare la partecipazione delle imprese alle fiere che si svolgeranno nel 2021. “Il nuovo bando per il 2021 presenta novità di rilievo, a partire dall’incremento della percentuale di contributo (dal 50 al 60 per cento) e l’aumento dei massimali di spesa agevolabili – spiega il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi – Inoltre, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, con il nuovo bando è stato anche previsto di sostenere la partecipazione alle fiere che, anziché in presenza, dovessero aver luogo in remoto ossia con modalità telematiche”.

