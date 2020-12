Entella, Vivarini: “Meritavamo di più, dobbiamo continuare a lottare”

Chiavari. Nonostante una buona prestazione l’Entella torna dalla trasferta di Salerno senza punti. I biancocelesti, dopo aver chiuso meritatamente in vantaggio la prima frazione, sono stati rimontati nella ripresa dagli uomini di mister Castori.

“Abbiamo giocato con grande orgoglio e coraggio contro una grandissima squadra – racconta Vincenzo Vivarini nel post partita -. Abbiamo concesso pochissimo ai nostri avversari. Sapevamo che se non avessimo giocato con grande attenzione ci avrebbero potuto creare tantissimi problemi, ma sotto il piano dell’atteggiamento e della voglia messa in campo non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Penso che ci manchi poco per fare questo definitivo salto di qualità, oggi siamo venuti in un campo tostissimo, con cinque esordienti in questa categoria e siamo andati vicini a portare a casa dei punti. È chiaro che non possiamo essere contenti, ci dispiace tantissimo per il risultato, ma penso che la strada intrapresa, seppur in salita, sia quella giusta. Dobbiamo continuare ad allenarci con questo spirito e con questa serietà e sperare di recuperare al più presto i tanti ragazzi infortunati che abbiamo”.

