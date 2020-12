Gloria, la prima ligure a vaccinarsi contro il Covid: “Gli scettici? Potessero vedere i morti…”

Genova. Si chiama Gloria Capriata, ha 48 anni ed è una coordinatrice infermieristica dell’ospedale San Martino. Sarà la prima persona a ricevere il vaccino in Liguria quando arriveranno a Genova lo stock di fiale della Pfizer che darà inizio alla campagna su operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Nonostante l’emozione per la ribalta mediatica alla conferenza stampa col presidente Giovanni Toti, sfoggia un sorriso sereno e tanta determinazione. “Sono fiera di essere la prima e voglio essere un modello per tutti“.

“Mi sono resa conto di rappresentare qualcosa di importante, soprattutto per chi non è ancora convinto di farlo. Spero proprio di convincere i colleghi indecisi a fare il passo – racconta -. È giusto che passi il massaggio che tutti come me prendano esempio e decidano di vaccinarsi. Lo scopo è raggiungere l’immunità di gregge“.

... » Leggi tutto