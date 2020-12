Impianto bio olio di Cengio, i dubbi di Europa Verde sul progetto: “Quale impatto sul territorio?”

Cengio. “In questi giorni il sindaco di Cengio, in modo estremamente sintetico, ha comunicato al Consiglio comunale la proposta di ENI e Syndial/Rewind riguardo l’installazione a Cengio e nelle aree ex ACNA di un impianto di produzione di Bio olio ( simile al petrolio greggio), derivante dal trattamento di rifiuti FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano)”. A parlare, in una nota, sono gli esponenti di Europa Verde Valbormida.

“Dalle poche informazioni ottenute – si legge nel documento – l’impianto in progetto è destinato in prospettiva a trattare circa 100.000 tonnellate di FORSU che giungeranno principalmente dal Nord Ovest italiano con la produzione di 10000 tonnellate di bio olio. L’impianto viene definito ‘primo in Italia’ e derivante dallo ‘scale-up’ dell’impianto pilota di Gela in Sicilia”.

