Pesto alla genovese, tre ricette per stupire a tavola evitando il fai da te

Olio extravergine in quantità (meglio se della Riviera Ligure), basilico genovese Dop, pinoli quanto basta, Parmigiano Reggiano Dop, pecorino Dop, aglio, sale grosso. Una frullata indolore con l’aiuto della tecnologia e il gioco è fatto. Peccato che il pesto realizzato con il Bimby, nell’amato frullatore o con il minipimer, non abbia nulla a che fare con il pesto alla genovese: è solo una cremina. Il risultato è ancora più drammatico quando ci si illude di essere dei maghi del mortaio.

Il pesto non è un sugo: è un pesto, per l’appunto, e va “pestato”.

La ricetta originale del pesto alla genovese

Una scuola di pensiero predilige, per realizzare il pesto originale, il mortaio di marmo e il pestello in legno. Rigorosamente. Vietato l’ulivo: nelle venature si andrebbe ad annidare il basilico pestato, rovinando la ricetta. La filosofia opposta, invece, impone il mortaio in legno di pero o di altri alberi da frutta. Altra difficoltà sta nel procedimento, nella sequenza esatta in cui lavorare i prodotti.

La maggioranza opta per la seguente procedura: si schiaccia l’aglio e dunque i pinoli. Solo dopo subentrano il basilico e il sale grosso, sempre insieme perché aiutano la macinatura. Quando basilico e sale sono ridotti in crema si aggiungono il parmigiano e il pecorino grattugiati, per ultimo l’olio extravergine. Dopo un doppio giro di pestello il pesto è pronto.

Dove sta il paradosso? Per altri chef, anche stellati, questa non è la ricetta originale!

Come scegliere il pesto ligure

La difficoltà, dunque, non è poca. Specie se hai una cena importante in programma, e vuoi fare bella figura, non sapere quale ricetta seguire può essere stressante. Tanto più se vuoi restare fedele alla scuola del mortaio, un oggetto non proprio semplice da reperire.

Per evitare disastri (culinari) è molto più semplice comprarlo: il segreto è saper scegliere il giusto pesto alla genovese. A fornire qualche consiglio sono i liguri doc:

leggere bene l’etichetta per controllare che sia pestato al mortaio

scegliere un prodotto realizzato e confezionato in Liguria

controllare che l’olio con cui è stato realizzato sia extravergine d’oliva

optare per il pesto alla genovese delle aziende locali, che hanno un’antica tradizione e una ricetta consolidata nel tempo

Le migliori ricette per esaltare il pesto alla genovese

Non solo le gustose ma classiche trenette col pesto alla genovese. Numerose sono le ricette, dai primi piatti ai secondi, da valorizzare con questo condimento sfizioso e saporito.

Tre i migliori piatti, facili e veloci, per stupire a tavola con il pesto acquistato troviamo:

la frittata

gli involtini

le lasagne

Come realizzare la frittata con pesto alla genovese

Ingredienti per 4 persone:

Pesto DOC

6 uova

70 grammi di parmigiano

olio extravergine a piacere

sale e pepe q.b.

Procedimento (10 minuti)

In una ciotola versare le uova a temperatura ambiente, il parmigiano e due cucchiai abbondanti di pesto. Se il pesto è già ben salato non sarà necessario aggiungere sale, e si potrà procedere solo con un pizzico di pepe. Lavorare energicamente con una forchetta con movimento costante: quando il composto è fluido, versarlo in una padella con l’olio extravergine d’oliva preriscaldato (un cucchiaio può essere sufficiente). Cuocere su ambo i lati per 7 minuti (il tempo di cottura dipende dalla fiamma), tagliare a pezzetti e servire come aperitivo.

La ricetta degli involtini con pesto alla genovese

Ingredienti per 4 persone:

16 fettine di bresaola un po’ più spesse del normale

250 grammi di formaggio fresco, ricotta o robiola

70 grammi di parmigiano grattugiato

olio extravergine d’oliva

2 cucchiai di pesto

sale e pepe q.b.

Procedimento (5 minuti)

Mischiare in una ciotola tutti gli ingredienti eccetto la bresaola. Quando il composto sarà cremoso, con un cucchiaino inserire il ripieno ottenuto al centro di una fetta di bresaola e arrotolarla. Adagiare su un piatto e servire come aperitivo.

Lasagne al pesto, leggere e gustose

Ingredienti per 4 persone:

200 grammi di sfoglie da lasagna secche

170 grammi di pesto

250 grammi di ricotta

500 ml di besciamella

300 grammi di pomodorini confit

100 grammi di parmigiano grattugiato

Procedimento (1 ora)

Scaldare le sfoglie al dente e lasciar raffreddare, saltare in padella con l’olio i pomodorini. Mischiare pesto e ricotta, coprire la sfoglia e procedere così per quattro strati. Condire la parte superiore con besciamella e parmigiano. Lasciar cuocere in forno a 180 gradi per 30-35 minuti.