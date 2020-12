Prima Categoria: il difensore Alessio Bisio torna al Savona

Savona. La società Asd Savona Calcio, in previsione del ritorno in campo previsto dalle nuove decisioni della Federazione per metà gennaio, continua la sua attività di rafforzamento della rosa per il campionato di Prima Categoria.

A tal proposito, il presidente Enzo Grenno annuncia il gradito ritorno in maglia biancoblù di Alessio Bisio, difensore classe 1975, che, dopo un lungo girovagare tra molte società di prestigio e di categoria superiore (quali, tra le altre, Sestrese, Albenga, Vogherese, Sanremese, Olbia, Nuorese) torna a vestire i colori della società savonese.

