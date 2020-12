Vacanze di Natale orfane dei tradizionali cimenti invernali

Savona. Natale diverso e particolare, lo hanno detto in tanti, ma queste vacanze in Riviera, con il decreto del Governo e le misure per contrastare la diffusione del Covid lasciano un altro vuoto, ovvero quello dei tradizionali cimenti invernali che dal 26 dicembre al 6 gennaio animavano i litorali e le spiagge del savonese con diversi appuntamenti per appassionati e non…

Una tradizione che quest’anno non potremo vivere e i cimentisti dovranno attendere prima di tornare protagonisti delle ciumbe di fine e inizio anno.

