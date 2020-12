Aeroporto di Genova, dalla Regione 5 milioni per blindare l’ampliamento del terminal

Genova. Un’iniezione di 5 milioni di euro per mettere al sicuro il progetto di ampliamento del terminal dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, già finanziato in parte con le risorse del Decreto Genova. È la principale misura contenuta nel collegato alla legge di stabilità approvato dal consiglio regionale della Liguria nella sessione di bilancio.

Le risorse vengono individuate all’interno del Fondo strategico regionale, che per il triennio 2021-2023 ammonta a 85 milioni e 839mila euro. La Regione autorizza così una dotazione fino a 5 milioni di euro in favore dell’Autorità di sistema portuale, il soggetto che gestisce i fondi erogati dal governo per il piano straordinario di sviluppo del porto e delle infrastrutture dopo l’emergenza ponte Morandi. Soldi che, altrimenti, la società di gestione dell’Aeroporto avrebbe dovuto mettere sul piatto di tasca propria per integrare gli 11,3 milioni già a disposizione per il progetto.

... » Leggi tutto