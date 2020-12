Cercano di prendere treno in corsa per la Francia, due morti nel Savonese

Quiliano. Due uomini hanno perso la vita nel savonese nel tentativo di salire sul treno regionale diretto in Francia. La tragedia è avvenuta a Quiliano, nel savonese, nella tarda serata di ieri. Le due vittime, come scrive Ivg.it appartenevano a un gruppo di stranieri di circa 10 persone che in quel momento stava camminando sui binari. Un terzo uomo, fratello di una delle vittime, è stato trasportato in ospedale a Savona sotto shock. Illesi gli altri migranti.

