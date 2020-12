Dal Gambia a Sanremo e ritorno, rimpatriato straniero responsabile dell’incendio nel carcere di Valle Armea

Ventimiglia. Nella giornata di ieri un cittadino straniero, di 36 anni originario del Gambia, è stato espulso dal territorio nazionale con accompagnamento al Paese di origine dagli uomini della polizia di Stato. Il soggetto, sbarcato in Sicilia nel 2015, si era trasferito successivamente nella città di Genova, dove è iniziata la sua “carriera criminale” con una prima condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente rimediando una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, danneggiamento e lesioni personali.

