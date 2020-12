Decreto di Natale, dal 24 dicembre scatta la “zona rossa”: per gli spostamenti serve l’autocertificazione

Imperia. Dal 24 dicembre anche nella provincia di Imperia scatta la “zona rossa”, che sarà in vigore pure il 25, il 26, il 27 e il 31 dicembre 2020 e l’1, il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio 2021. Durante questi giorni, secondo il decreto di Natale del 18 dicembre scorso, sono consentiti solo gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità e, dalle 5 alle 22, la visita ad amici o parenti (max 2 persone), ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.

