La magia del numero dieci

“Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato.” Un’interessante affermazione che si poteva leggere su un cartello scritto a mano e in bella vista nello studio di Albert Einstein nell’università di Princeton. Il tema del misterioso rapporto che lega i numeri all’uomo e lo stesso alla natura è da sempre centro di interessanti riflessioni da parte di filosofi, matematici e… poeti. Il Poeta per antonomasia, pleonastico precisare che mi riferisco a Dante Alighieri, ha strutturato la sua opera massima ricorrendo a numerosi elementi numerici dal valore particolarmente simbolico. Molto è stato detto e scritto dell’utilizzo dei numeri tre e sette, centrali e noti a tutti per il ruolo fondamentale che ricoprono nella cultura cristiana, meno, mi sembra, sul numero dieci. Ci si è limitati a notare che i canti complessivi della commedia sono cento, quindi un multiplo di dieci, oppure che i nove cieli sono poi tutti nell’Empireo, il decimo, appunto. La facile esplicitazione della rilevanza del numero dieci è stata nel collegare lo stesso al numero dei comandamenti, la legge fondamentale che ha messo in relazione il dio degli Ebrei ed il suo popolo e, successivamente, tutti coloro i quali in lui hanno riposto la loro fede, ma credo sia da ricercare in un aspetto meno teologico e più filosofico e poetico.

Per meglio comprendere il significato profondo del numero dieci nella poetica dantesca, potrebbe essere utile partire da un intrigante interrogativo che si è posto Ludwig Wittgenstein: “Se la matematica ci insegna a contare, perché non ci insegna anche a confrontare i colori?”. Trovo interessante, al medesimo scopo, anche un altro aforisma einsteniano nel quale il grande scienziato si domanda: “Come si può mettere la Nona di Beethoven in un diagramma cartesiano? Ci sono delle realtà che non sono quantificabili. L’universo non è i miei numeri: è pervaso tutto dal mistero. Chi non ha il senso del mistero è un uomo mezzo morto”. Eppure Dante, a mio modo di vedere, era profondamente convinto della stretta connessione tra ordine assoluto ed incontrovertibile, espresso appunto dalla matematica e dal concetto stesso di numero, con l’essenza più assoluta del divino. Una sorta di chiave di lettura filosofica e teleologica dell’essere che è innata nell’essere umano, che non deriva, pertanto, né da una soggettiva e circostanziale esperienza, né da una sovrapposizione di una particolare ottica alla percezione del fenomeno. Un aspetto evidentemente conseguente agli studi del pensiero de “‘l maestro di color che sanno” come definisce Aristotele il nostro autore nel IV canto dell’Inferno.

Possiamo con chiarezza porre la questione ricorrendo all’interrogativo che sta alla base di “Dio è un matematico”, un interessante saggio di Mario Livio, nel quale l’autore si chiede: “Qual è il mistero di tanta “irragionevole efficacia”? ( si sottintende ovviamente della matematica). Questo approccio ci riporta ad un centrale quesito epistemologico: la matematica è una scoperta o un’invenzione? La questione può diversamente essere posta in questo modo: se nasciamo come “tabula rasa” fornita di potenzialità gnoseologiche prodotte da centinaia di migliaia di anni di evoluzione, il concetto di numero lo troviamo nel nostro rapporto con l’Essere come più o meno esplicito fondamento o prodotto dello stesso oppure è misteriosamente congenito in noi? Potremmo riandare col pensiero al Menone platonico nel quale Socrate “dimostra” la inconsapevole conoscenza del teorema di Pitagora in uno schiavo che non aveva ricevuto nessun insegnamento in tal senso. Sarebbe interessante sviluppare una puntuale riflessione sulla struttura logica che è omogenea alle nostre possibilità di pensiero, una struttura a priori che potremmo esemplificare come una sorta di contenitore leggermente diverso per ogni individuo ma sostanzialmente molto simile, il rinvio a Kant mi sembra evidente, contenitore nel quale, per proseguire nell’allegoria esplicativa, si versa il “liquido Essere” che assume inevitabilmente la forma del contenitore stesso. Ma in questa occasione limitiamoci all’argomento in oggetto. Insomma, tutti abbiamo avuto esperienze scolastiche di numeri, uguaglianze ed operazioni, molti addirittura di radici quadrate e logaritmi, altri, certo in numero minore, potremmo definirli come pochi eletti, hanno incontrato formule algebriche e percorsi analitici ancor più complessi, per tutti, in ogni caso non è possibile definire quella fase dell’apprendimento come l’origine del concetto di numero, essa, la sua archè, affonda nelle notti dei tempi e permane misteriosa.

