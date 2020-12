La perizia ‘assolve’ Riccardo Morandi, ma della pila crollata mancano i documenti

Genova. Se c’è un primo verdetto nella perizia depositata dagli esperti del gip Angela Maria Nutini, è quello che assolve da ogni responsabilità Riccardo Morandi, il progettista del ponte la cui pila numero 9 è collassata su se stessa alle 11,36 del 14 agosto 2018, trascinando con sé la vita di 43 persone. Assolto perché il suo progetto, i suoi calcoli, la sua visione hanno dato vita, almeno sulla carta, ad una infrastruttura ardita ma solida. Che doveva essere solo curata.

La “sentenza” è stata messa nero su bianco nelle oltre 500 pagine della perizia, che ha preso in esame tutta la vita del viadotto sul Polcevera, dal progetto alla demolizione delle parti superstiti, per cercare di capire le cause del crollo, che come abbiamo visto hanno avuto anche radici profonde, ma che lo stesso Morandi aveva individuato come potenziali, sia in fase di stesura del progetto, sia nei primi anni di vita e di servizio del suo ponte, scrivendolo e sottolineandolo, inascoltato.

