Legambiente: “Vado segua l’esempio di Varese Ligure, sviluppo dell’energia eolica”

Vado Ligure. Legambiente Liguria torna sul tema energia e lo fa con riferimento allo sviluppo dell’eolico. Negli ultimi tempi, in particolare in Provincia della Spezia, nel Comune di Varese Ligure, si parla di nuovo di impianti eolici: “Legambiente Liguria è da sempre favorevole a questa forma di produzione di energia, naturalmente con la giusta valutazione degli impatti sull’ambiente, sugli habitat naturalistici e sul paesaggio, come peraltro prescrive il protocollo di intesa tra Anev, Greenpeace, Legambiente, WWF”.

“In una regione dove sembra non esserci la volontà di superare l’utilizzo di fonti fossili come dimostrano i due progetti di centrali a gas che Tirreno Power ed Enel vogliono realizzare rispettivamente a Vado Ligure e alla Spezia, abbiamo il dovere di riconvertire impianti obsoleti e inquinanti con impianti di nuova generazione che utilizzino fonti rinnovabili e garantiscano efficienza e risparmio energetico”, dichiara Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria.

